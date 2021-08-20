Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü
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Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberine göre Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 3 gün sürecek olan anne-çocuk şenliğinde anneler ve çocukları doyasıya eğlendi.

Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 3 gün sürecek olan anne-çocuk şenliğinde anneler ve çocukları doyasıya eğlendi.

Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet meydanında Tufanbeyli Belediyesi çocuklar ve anneler için 3 gün boyunca şenlik düzenledi. 19 Ağustos'ta başlayan ve 21 Ağustos'a kadar sürecek etkinlikle anneler ve çocuklar doyasına eğlenirken eğitici oyunlar ile çocukların gelişimine katkı sunulacak.

Şenliğin açılışa katılan Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, Tufanbeyli Belediye Başkan Remzi Ergü, Tufanbeyli Cumhuriyet Başsavcıvekili Aytaç Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Şükrü Savaş, Tufanbeyli İlçe Emniyet Amiri Devlet Arslan, anneler ve çocukları ile bir araya gelerek neşeli anlar yaşadılar.

Şenlikte konuşan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, " Bugün çocuklarımız eğitici programla 3 günlük şenlik düzenledik. Pandemi nedeni ile kapanma süreci yaşadık. Normalleşme ile birlikte güzel bir program hazırladık. Tufanbeyli Cumhuriyet Mahallesinde tören alanında anneler ve çocuklarla birlikte renkli anılar biriktiriyoruz. Çocuklar kadar eğlendik" dedi

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı'da bu yıl yaşanan sel ve yangın afetlerinden devletim tüm birimleri ile üstesinden geldiğini ifade ederek, "Ailemizden başlayarak çocuklarımıza orman hayvan sevgisini aşılamalıyız. Onlara merhametli olmayı öğretmeliyiz zaten bunu annelerimizin yaptığını biliyorum burada fidanlarımız ile çocuklarımız kendileri ile büyüyecek ağaçları ile buna katkı sunacağız" diye konuştu.

Etkinlikte ilçe protokol üyeleri çocuklara kendileri pamuk şeker yaparak ikram ederken, Ergü ve Sarı oyun alanında oyuncakları kullanarak renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte çocuklara oyuncak hediye edildi. Tiyatro gösterimi ve yeteneksizin finalistlerinden Adem Ocak'ın gösterileri büyük beğeni topladı.

İlçede anne çocuk şenliği 3 gün boyunca tiyatro gösterileri, çocuk oyun alanları, geleneksel oyunlar ile devam edecek.

Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü
Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü
Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü
Son dakika haberi! Anne-çocuk şenliğinde aileler çocukluğuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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