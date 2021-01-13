Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara'da gürültü yüzünden çıkan kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Huzur Mahallesi 1159. Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan Hüseyin G. ile kapı komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya dahil olan Hasan Hüseyin G'nin eşi Kutsal G, komşuları Ayten Y, Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile aynı apartmanda ikamet eden ve kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mikail S'yi pompalı tüfekle yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralılardan Mikail S, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, hastaneye sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kutsal G. ile kocası Hasan Hüseyin G. gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu