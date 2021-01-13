Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı
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Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı

13.01.2021 23:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:22

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da gürültü yüzünden çıkan kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Ankara'da gürültü yüzünden çıkan kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya'da Huzur Mahallesi 1159. Sokak'taki 4 katlı apartmanda Hasan Hüseyin G. ile kapı komşuları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya dahil olan Hasan Hüseyin G'nin eşi Kutsal G, komşuları Ayten Y, Gülsüm Y. ve Gülnaz Y. ile aynı apartmanda ikamet eden ve kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mikail S'yi pompalı tüfekle yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Yaralılardan Mikail S, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, hastaneye sevk edilen diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kutsal G. ile kocası Hasan Hüseyin G. gözaltına alındı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeğe el koydu.

Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber: Silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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