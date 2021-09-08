Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı
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Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi mahalle içlerindeki boş alanları değerlendirerek vatandaşlar için yeşil alanlar haline dönüştürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mahalle içlerindeki boş alanları değerlendirerek vatandaşlar için yeşil alanlar haline dönüştürüyor. Yenimahalle Serhat Mahallesi'ndeki 32 bin metrekarelik, çevresi konutlarla çevrili ve uzun zamandır atıl durumda bulunan alan, Çevre Koruma Daire Başkanlığı tarafından park haline getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı yeşilin de Başkenti yapmak için çalışmalarını kent genelinde yaygınlaştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışı yapılan Yenimahalle'deki Serhat Mahallesi Parkı'nı bölge halkı kullanmaya başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Yenimahalle'de bulunan ve yıllardır atıl durumdaki 32 bin metrekarelik alanı bölge halkının keyifli zaman geçirmesi için kısa sürede çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı. Yenimahalle 1297. Cadde ve 1316. Cadde ile 1296. Sokak arasına yapılan park, koşu yolu, çocuk oyun alanı ve kamelyalarıyla 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Parkın içerisine 350 adet yapraklı ağaç, 700 adet ibreli ağaç dikilirken 25 bin metrekarelik de çim alan oluşturuldu. İçerisinde koşu yolu, çocuk oyun alanı, kamelyaların da bulunduğu alanın sulaması ise yağmur suyu hasadı yöntemiyle gerçekleşiyor.

(Ali Nargüner/İHA)

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı
Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkente yeni bir yeşil alan daha kazandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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