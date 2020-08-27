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Son dakika haberi! ANKARA Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı-ARŞİV

Gelen son dakika haberlerine göre Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandıANKARA'da, kendisinden ayrılmak isteyen S.Ç.'yi (20) elindeki tüfekle durdurup, ölümle tehdit eden Ozan Ç. (28), polis ekiplerince Diyarbakır'da gözaltına alındı.

27.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:23

Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı

ANKARA'da, kendisinden ayrılmak isteyen S.Ç.'yi (20) elindeki tüfekle durdurup, ölümle tehdit eden Ozan Ç. (28), polis ekiplerince Diyarbakır'da gözaltına alındı. Gaziantep'te Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Ozan Ç., tutuklandı.

Diyarbakır'da yaşayan S.Ç., 2 yıllık eşi Ozan Ç.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle bir süre önce evi terk edip, Ankara'daki babasının evine dönerek, boşanma davası açtı. Ozan Ç., 23 Ağustos'ta Ankara'ya gelerek, Keçiören ilçesindeki parkta yürüyüş yapan S.Ç.'nin karşısına çıktı. Elinde kılıfından çıkarmadığı tüfek bulunan Ozan Ç., görüşme talebini reddeden eşini saçından tutup sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Olayı gören caddedeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç.'ye müdahale etti. Ünsal, kadını kurtarıp, Ozan Ç.'yi uzaklaştırdı.

Olaydan sonra kaçan Ozan Ç.'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polisin çalışması sonucu şüphelinin, olay günü gece saatlerinde otogardan otobüse binerek, Diyarbakır'a gittiği tespit edildi. Ozan Ç., polisin takibi sonucu 25 Ağustos günü akşam saatlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Gaziantep Adliyesi'nde SEGBİS ile Ankara'daki nöbetçi mahkemeye bağlanan ve ifadesi alınan Ozan Ç., tutuklanarak, Nizip Cezaevi'ne gönderildi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) -

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Son dakika haberi! ANKARA Boşanmak isteyen eşine kabusu yaşatan koca tutuklandı-ARŞİV

Kaynak: DHA

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