Son dakika haberi! Almus Baraj Gölü'ndeki suyun azalmasına dövizlerle dikkati çektiler

ALMUS, TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde kuraklığa dikkati çekmek isteyen bir grup, baraj gölünde suyun çekildiği alana döviz yerleştirdi.

Hizmet vermeye başladığı 1996'dan bu yana tarımsal sulama ve elektrik üretiminde kullanılan Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, kuraklık nedeniyle önceki yıllara göre önemli oranda geriledi.

İlçede yaşayan bir grup vatandaş, gölün su çekilen alanlarında gezerek, "Gitme lütfen, geri dön, ne olur geri dön" yazılı dövizler koydu.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyesi Fatma Esin Tuna, AA muhabirine, bölge sakinleriyle kuraklığın yaşandığı Almus Baraj Gölü'ne geldiklerini söyledi.

Almus Baraj Gölü'nden insanlığa bir mesaj gönderdiklerini belirten Tuna, "Yöneticilerden ve insanlardan bu konuda tedbir alınmasını bekliyoruz. Almus Baraj Gölü gittikçe küçüldü. Suyun azlığı 2 yıldır devam ediyordu ama artık ileri seviyeye geldi." dedi.

Çocukluğunu Almus'ta geçirdiğini, okulunun barajın kıyısında olduğunu anlatan Tuna, "Sular okul bahçesine kadar geldiği için bahçeye çıkarmazlardı bizi. O günlerden gelip bugünleri görüyoruz. Tabii ki üzülüyorum. Bu bir mirastır. Çocuklarımın çocuklarına bu barajı miras olarak bırakmak istiyorum. Üzülüyorum." ifadesini kullandı.

İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Salih Yağyudan da Almus Baraj Gölü'nü hiç bu şekilde görmediğini vurgulayarak, "Havalar kurak gidiyor. Kar bile yağmıyor. Eskiden bu mevsimde 1 metreden aşağı kar olmuyordu. Barajı kar besliyor. Kar yağmazsa dolması mümkün değil. Almus Baraj Gölü'nü böyle görünce üzülüyorum." diye konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet