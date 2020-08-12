Son dakika haberi... Almanya, İspanya'da 2 bölgeyi daha Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Almanya, İspanya'da 2 bölgeyi daha Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Son dakika güncel haberine göre Almanya, İspanya'nın Madrid ve Bask bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Son dakika haberi... Almanya, İspanya'da 2 bölgeyi daha Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
12.08.2020 00:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:52

Almanya, İspanya'nın Madrid ve Bask bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

İspanya'da Kovid-19 vakaları artan Madrid ve Bask bölgeleri de riskli bölgeler listesine alındı.

RKI iki hafta önce İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgelerini bu listeye eklemişti.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Madrid ve Bask bölgeleri için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Almanya 21 Haziran'da İspanya geneli için seyahat uyarısını kaldırmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız Güncel
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü Güncel
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye koronavirüs övgüsü: Salgın hızlı kontrol altına alındı
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak bekleniyor
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti
ABD'de Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Barış Manço Kenan Doğulu Orlando Bloom Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Almanya, İspanya'da 2 bölgeyi daha Kovid-19 konusunda riskli ilan etti - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 01:10:56. #1.14#
title