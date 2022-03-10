BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bu acıya yürek dayanmaz... Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi

MUĞLA Almanya'nın Karlsruhe kentinin Kraichtal kasabasında çıkan yangında, yaşamını yitiren bir anne ile 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde Ebru Turan Sollwedel'in annesi Fatma Turan ile yakınlarının ağıtları yürek dağladı.

Karlsruhe kentinin Kraichtal kasabasında yaşayan Ebru Turan Sollwedel ile ikisi 6, biri 8 yaşındaki üç çocuğunun yaşadığı evde, 2 Mart'ta yangın meydana geldi. Çatı katındaki daireden çıktığı ifade edilen yangında 41 yaşındaki Ebru Turan Sollwedel ile çocukları 8 yaşındaki Carlo Ege Berçem Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Turan ve Oğuz Can Turan yaşamını yitirdi. Yangına müdahale etmek isteyen 5 mahalle sakini de dumandan etkilendi. Almanya'da adli tıp kurumuna gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye Ebru Turan'ın ailesinin yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi tarafından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda alınan Turan ailesinin cenazeleri, Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ne Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlıkta alevi geleneklerine göre cenaze töreni düzenlendi. Törende Ebru Turan'ın annesi Fatma Turan ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen anne Fatma Turan kızı ve torunlarının tabutlarına tek tek sarılarak ağladı.

Törenin ardından cenazeler gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.