Son dakika haberi! Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni

Son dakika habere göre Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreniİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln kentinde Türk işletmeleriyle ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

10.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:09

Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln kentinde Türk işletmeleriyle ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, 9 Haziran 2004 yılında Türk esnafının yoğun olarak bulunduğu Keup Caddesi'ne çivili bomba saldırısı gerçekleştirmişti. 6'sı ağır 22 kişinin yaralandığı saldırının 16. yıl dönümü nedeniyle Keup Caddesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Mülheim Belediye Başkanı Norbert Fuchs, Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyaz güvercinler uçuruldu.

ANIT PROJESİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes 'Bu terör saldırısı sonrası haksız ithamlar nedeniyle birçok kişi bu caddede mağdur olmuştur. Birçok acıyı yaşamak durumunda kalmışlardır. En azından bu saldırının NSU örgütü tarafından yapıldığı ortaya çıkması önemliydi. Bu bağlamda NSU davası hem Türkiye hem burası tarafından yakından takip edildi. Ama maalesef bu karar acıları ortadan kaldırmadı. Toplum vicdanını rahatlatmadı ama tabi yaşananların unutulmaması önemli. Her yıl bu hatırlatmaları yapmamız lazım. Anıt projesinin bir an önce hayata geçmesini umuyoruz' dedi.

SALDIRININ DAVASI İKİ YIL ÖNCE SONUÇLANMIŞTI

Öte yandan Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004 yılında NSU tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 700 çivi ile güçlendirilmiş 5.5 kilogram ağırlığındaki bombanın infilak etmesi sonucu can kaybı yaşanmazken 22 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü davası 2 yıl önce sonuçlanmıştı.

Son dakika haberi! Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Seren Serengil Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:12:08. #1.14#
title