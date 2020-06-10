Son dakika haberi! Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni Son dakika habere göre Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreniİskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln kentinde Türk işletmeleriyle ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Almanya'da çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni

İskender GÜNGÖRKÖLN, (DHA) ? Almanya'nın Köln kentinde Türk işletmeleriyle ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, 9 Haziran 2004 yılında Türk esnafının yoğun olarak bulunduğu Keup Caddesi'ne çivili bomba saldırısı gerçekleştirmişti. 6'sı ağır 22 kişinin yaralandığı saldırının 16. yıl dönümü nedeniyle Keup Caddesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Mülheim Belediye Başkanı Norbert Fuchs, Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyaz güvercinler uçuruldu.

ANIT PROJESİ BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMELİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes 'Bu terör saldırısı sonrası haksız ithamlar nedeniyle birçok kişi bu caddede mağdur olmuştur. Birçok acıyı yaşamak durumunda kalmışlardır. En azından bu saldırının NSU örgütü tarafından yapıldığı ortaya çıkması önemliydi. Bu bağlamda NSU davası hem Türkiye hem burası tarafından yakından takip edildi. Ama maalesef bu karar acıları ortadan kaldırmadı. Toplum vicdanını rahatlatmadı ama tabi yaşananların unutulmaması önemli. Her yıl bu hatırlatmaları yapmamız lazım. Anıt projesinin bir an önce hayata geçmesini umuyoruz' dedi.

SALDIRININ DAVASI İKİ YIL ÖNCE SONUÇLANMIŞTI

Öte yandan Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004 yılında NSU tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 700 çivi ile güçlendirilmiş 5.5 kilogram ağırlığındaki bombanın infilak etmesi sonucu can kaybı yaşanmazken 22 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü davası 2 yıl önce sonuçlanmıştı.

Kaynak: DHA