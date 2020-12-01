Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)

01.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:03

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde 51 yaşındaki bir saldırganın, Land Rover marka aracıyla yayaların arasına dalması sonucu biri bebek 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde 51 yaşındaki bir saldırganın, Land Rover marka aracıyla yayaların arasına dalması sonucu biri bebek 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, araçların girmesinin yasak olduğu bölgeye girerek hızla yayalara çarpan 51 yaşındaki Trier doğumlu Almanın ezdiği 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu belirtti.

Trier Emniyet Müdür yardımcısı Franz-Dieter Ankler, saldırganın 4 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındığını, ilk sorgulamasının ardından tutuklandığını söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Aracın olay yerinden çekildiğini belirten Ankler, zanlının sorgusunun sürdüğünü ve olayın çok yönlü olarak incelendiğini aktardı.

Sabıka kaydı yok

Savcı Peter Fritzen, tutuklanan şüphelinin sabıka kaydı bulunmadığını, son dönemlerde bir ikamet adresinin olmadığını ve 1,4 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelinin 5 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, çok sayıda kişiyi kasten yaralama ile suçlandığını aktaran Fritzen olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Fritzen, olayla ilgili yapılan ilk incelemede, saldırıyla ilgili herhangi bir dini ya da siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığını açıkladı.

Merkel'den başsağlığı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de yayımladığı mesajda, Trier'den gelen haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Merkel, mesajında soruşturmanın durumu hakkında Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ile temas halinde olduğunu bildirildi.

Öte yandan, olayda yaşamını yitirenleri anmak için şehirdeki Porta Nigra kapısı önünde yarın sabah yerel saatle 10.00'da bir anma etkinliği düzenleneceği duyuruldu.

Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)
Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)
Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)
Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 15 yaralı
Son dakika haberleri... Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 2 ölü, 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Ariana Grande
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 00:03:52. #1.14#
title