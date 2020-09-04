Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş
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Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçları çıktı. Anne Christiane'nin, çocuklarına önce uyuşturucu "ilaç" verdiği, ardından da boğarak öldürdüğü belirlendi.

Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş
04.09.2020 22:14 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:42

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçlarında, anne Christiane K.'nın çocuklara önce uyuşturucu "ilaç" verdiği daha sonra da boğduğu belirlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu. 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarındaki 5 çocukta yapılan otopsi sonuçlarında anne Christiane K.'nın çocuklarına önce uyuşturucu 'ilaç' verdiği, ardından da boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Anne Christiane K. için 5 ayrı cinayetten tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da 3 Eylül'de Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Trajik olaya ilişkin Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan büyükannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığını açıkladı. Christiane K. adlı annenin Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise büyükannesinin yanında bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: DHA

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