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Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel'den Putin'e 'Belarus' çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel'den Putin'e 'Belarus' çağrısı

Son dakika haberler... Almanya Federal Hükümeti Sözcüsü ve Federal Basın Ofisi Başkanı Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü ve Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizine müdahale etmesi çağrısında bulunduğu belirtti.

Almanya Federal Hükümeti Sözcüsü ve Federal Basın Ofisi Başkanı Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü ve Polonya- Belarus sınırındaki sığınmacı krizine müdahale etmesi çağrısında bulunduğu belirtti.

Sosyal medya hesabından Merkel-Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapan Seibert, "Şansölye Merkel, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı. Merkel, Belarus rejimi tarafından göçmenlerin araç olarak kullanılmasının insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Merkel, Putin'den bu krize müdahale etmesini istedi" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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