Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
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Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamada "Telefonla konuşayım. Üfleyeceğim" diyerek dakikalarca polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye ceza yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan uygulamada "Telefonla konuşayım. Üfleyeceğim" diyerek dakikalarca polis ekiplerini oyalayıp, Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Polis ekipleri, şüphelendikleri 41 RY 240 plakalı otomobili durdurdular. Araçtan inen sürücü İdris Uğur K.(34)'dan Alkolmetreye üflenmesi istendi. Uyanık sürücü, Alkolmetreyi görünce 'Telefonla konuşayım, üfleyeceğim' cevabını verdi. Telefonu kulağına dayayarak adımlar atan sürücünün, oyaladığını gören polis ekipleri duruma müdahale ettiler. Alkolmetre yöneltilen sürücü, uzaklaşmaya başladı. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, elinden telefonun alınmasıyla bu kez de aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.

Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 3 bin 836 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Yanlış beyanda bulunan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Son dakika haberi! Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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