Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
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Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı

17.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:19

Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı Operasyonda 507 gram 'yeşil kokain' ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 507 gram 'yeşil kokain' olarak bilinen ve skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda 507 gram 'yeşil kokain' ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 507 gram 'yeşil kokain' olarak bilinen ve skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda R. A. isimli şüphelinin Tosmur Mahallesi Hasan Çavuş Caddesi üzerinde bulunan adresinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, O. C. ve R. A.'yı gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 12 paket olmak üzere toplamda 7,78 gram skunk verilen ve hassas terazi ele geçirilirdi. Operasyon kapsamında Ç. B.ve B. B. isimli şüphelilerde ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli B. B.'nin Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde bulunan ikamette yapılan aramada toplamda 500 gram skunk maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı
Alanya'da 'yeşil kokain' operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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