Sevgilisiyle kavga edip silahı kafasına dayayan genci, polis saatler sonra ikna edebildi
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Sevgilisiyle kavga edip silahı kafasına dayayan genci, polis saatler sonra ikna edebildi

Antalya'da sevgilisiyle tartıştıktan sonra kurusıkı tabancayı kafasına dayayıp intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, polisin saatler süren çalışması sonucunda ikna edildi.

03.09.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:38

Antalya'nın Alanya ilçesinde kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen ve kafasına dayadığı kurusıkı tabancayla intihar edeceğini söyleyen 23 yaşındaki genç, polisin saatler süren çalışmasının ardından ikna edildi.

KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Olay, saat 17.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Yenilmez Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla tartıştığı öğrenilen O.A. (23) isimli genç, kurusıkı tabancayla ateş etmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HAVAYA ATEŞ ETTİ

Polislerin gelmesiyle O.A. kafasına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi.Polis, öfkeli genci sakinleştirmeye çalıştı. Kafasına dayalı silahla polise direnen genç, bu sırada 'yaklaşmayın' diyerek havaya birkaç kez ateş açtı.

SAATLER SONRA İKNA EDİLDİ

Ekip, saatler süren ikna çabasının ardından O.A.'nın bir anlık boşluğundan yararlanarak silahı elinden aldı. Daha sonra O.A., gazetecilerinin görüntü aldığını görerek üzerlerine yürüdü. Polis güçlükle O.A.'yı ekip otosuna bindirerek tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Buradaki tedavisinin ardından O.A. polis merkezinde ifadesi alındıktan serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sevgilisiyle kavga edip silahı kafasına dayayan genci, polis saatler sonra ikna edebildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
6.FİLO: İntihar edecek adam etrafa şov yapıp soytarılık yapmaz. sıkar kafasına gider
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NÖBETÇİ YORUMCU: Bırakın kendi kendini fursun
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TRUEJOKER: Son günlerde bu tip haberler hep antalya dan güneş başlarına vurmuş herhalde
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