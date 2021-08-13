Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda ve bir evin çatı katında çıkan iki yangın söndürüldü.

Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda ve bir evin çatı katında çıkan iki yangın söndürüldü.

Alanya Kalesi'nin İskele yamacında Helvacı Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında eski bir evin çatı katında yangın çıktı. Alanya Kalesi'nde dumanları gören vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonrası yangın çevre diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Orman yangını korkuttu"

Bir diğer yangın ise Gümüşgöze Mahallesi ve Sülaymanlar Mahallesi arasında kalan bölgede çıktı. Yangına ilk müdahale yangın söndürme uçağı tarafından gerçekleştirildi. Ardından bölgeye gelen 3 helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan ise Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 su tankeri bölgede hazır bekletildi. Yangın 2 saatin ardından söndürülürken soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın alanının giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü
Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıza Yanık

Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Murat Dalkılıç Süreyya Yalçın
Spor Muslera Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da biri orman 2 ayrı yerde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:10:18. #1.16#

title