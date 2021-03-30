Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi
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Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi

Edinilen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'da Şükrü Can K.'nin (16), bir süre yanlarında çalıştığı Akif A. ve A.S. tarafından 200 lira alacağını isteyince dövüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

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AFYONKARAHİSAR'da Şükrü Can K.'nin (16), bir süre yanlarında çalıştığı Akif A. ve A.S. tarafından 200 lira alacağını isteyince dövüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Akif A. ve A.S.'nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Şükrü Can K.'nin ise 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Olayda kullanılan paspas sopası ve balık kasasının da silah sayılması istendi.

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Şükrü Can K., 7 Mart günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can K., Akif A. ve A.S.'nin isteği üzerine pazarda akşama kadar çalıştı. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can K. daha sonra kent merkezindeki dükkana gitti. Burada iddiaya göre Akif A. ve A.S. içki içeceklerini, Şükrü Can K.'ye de içmesini teklif etti. Önce kabul etmeyen daha sonra ısrarlar üzerine iki bardak içki içen Şükrü Can K., Akif A. ve A.S.'ye parasını verip vermeyeceklerini sordu. Öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Dayaktan kurtularak hastanede tedaviye alınan Şükrü Can K.'nin yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlendi. Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

4 BİN TL ÜZERİNDEN ÇIKTIHastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can K., şüphelilerden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can K.'nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.PASPAS SOPASI SİLAH SAYILMASI İSTENDİOlayla ilgili iddianame hazırlandı. Tarafların soruşturma safhasında verdikleri ifadelerin de yer aldığı iddianamede Akif A. ve A.S., Şükrü Can K.'yi 5 saat boyunca dövdükleri iddialarını reddetti. İddianamede Akif A. ve A.S.'nin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan yargılanması talep edildi. İddianamede, şüphelilerin Şükrü Can K.'yi darp ettikleri paspas sopasının da silah sayılması gerektiği belirtildi.BALIK KASASIYLA DARP İDDİASI

Şüpheli Akif A.'nın şikayeti üzerine Şükrü Can K. hakkında hazırlanan iddianamede ise Akif A.'nın; olay gecesi aracının Şükrü Can K. tarafından izinsiz alındığı ve torpidoda bulunan poşet içerisindeki 4 bin TL'nin de çalındığı yönündeki beyanlarına yer verilerek, Şükrü Can K.'nin 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Aynı iddianamede Şükrü Can K.'nin Akif A.'yı balık kasasıyla darbetmeye çalıştığı gerekçesiyle 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından cezalandırılması da istendi.


Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi
Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi
Son dakika haberi | Alacağını isteyen çırağın dövülmesinde paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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