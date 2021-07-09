Son dakika haberi! Akşehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Akşehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberi! Akşehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Muhammet B. (31) idaresindeki 42 VD 749 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi yakınlarında, yoldaki lastik parçasına çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobildeki sürücüyle, araçta bulunan Şerife B. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberi! Akşehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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