Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
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Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü

Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KÜTAHYA'da, evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA'da, evinin bodrum katında ahşap yakmaya yarayan, kendi ürettiği aparatı kullanan 2 çocuk babası Fatih Arslan (45), elektrik akımına kapılıp, yaşamını yitirdi. Eşini 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiği öğrenilen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı?" diyerek, gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Menekşe Sokak'taki evde meydana geldi. Bodrum katta, kendi yaptığı ahşap yakma aparatıyla uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Fatih Arslan, elektrik akımına kapıldı. Arslan'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Berber olduğu öğrenilen Fatih Arslan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNDEN 3 AY SONRA EVLAT ACISI 

Acı haberi alan Fatih Arslan'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Eşini de 3 ay önce koronavirüs nedeniyle kaybettiğini söyleyen Sabahat Arslan, "Şimdi de oğlumu kaybettim. Allah'ım bu nasıl bir acı? 3 ay önce de yaşadım" diyerek, gözyaşı döktü. 


Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü
Son dakika haberi! Akıma kapılıp öldü, 3 ay önce de eşini kaybeden annesi gözyaşı döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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