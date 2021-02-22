Son dakika haberi | Akçakale'de ev yangını
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Son dakika haberi | Akçakale'de ev yangını

22.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:37
Son dakika haberi | Akçakale'de ev yangını

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Durak Sokak 14 no lu evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü.

Evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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