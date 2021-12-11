Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün...

CİZRE, ŞIRNAK (İHA) - AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

ANKARA - AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK/ KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 26 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda örgüt propagandası içeren döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında yapılan aramada; terör örgütü propagandası içeren çok sayıda materyel ve malzemeye el konuldu.

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

Son Dakika | AK Parti Cizre eski İlçe Başkanının kardeşi Tahir Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili 26 şahıs gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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