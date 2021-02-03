Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
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Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)

03.02.2021 20:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:42
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)

Son dakika haberine göre İKİ BAKAN ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDUEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik'te partilerinin olağan il kongresinin ardından Söğüt ilçesine geçti.

İKİ BAKAN ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik'te partilerinin olağan il kongresinin ardından Söğüt ilçesine geçti. Ertuğrul Gazi Türbesi önünde partililer tarafından karşılanarak boyunlarına posu taktı. Bakan Dönmez ve Kasapoğlu, türbe girişinde Alp askerlerinin nöbet değişimini izleyerek türbeyi ziyaret etti. Bakanlar daha sonra Oba kent proje sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Oba kent projesi hakkında bilgiler vererek, "Ertuğrul Gazi'nin huzurundayız, bu vesileyle tüm ecdadımızı, tüm büyüklerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. ve tabii gençliğimiz en büyük umudumuz, gençlerimiz için birçok projemiz var ama Söğütte gerçekleştireceğimiz bu proje apayrı bir anlam taşıyor. Çünkü kuruluşun merkezinden yayılacak gençlik ruhu ve bu anlamda gençliğimiz burada edineceği birikimler, tecrübe apayrı bir anlam taşıyacak. İnşallah kapasitesiyle ve sağlayacağı olanaklarla, konferans odaları, atölyeler, çalışma alanları, spor alanları başta geleneksel sporlarımız olmak üzere ve konaklama imkanlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi, dünyanın dört bir yanından gençleri hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda eğitecek. Bu anlamda da tarihi coğrafyayı gençlerimizin zihninde daha da güçlü bir biçimde gençlerimiz zihninde, bilerek, görerek yer edindirecek ayrı bir çalışma olacak. İnşallah hep birlikte bu çalışmayı, gençlik kampımızı, Ertuğrul Gazi Gençlik Kampını en kısa zaman da Söğüdümüze, Bilecik'imize, ülkemize kazandıracağız" dedi.

Bakan Dönmez ve Kasapoğlu, Söğütteki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/SÖĞÜT (Bilecik),


Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)
Son dakika haberi | AK Parti Bilecik 7'nci olağan kongresi yapıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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