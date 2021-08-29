Son dakika haberi: Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
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Son dakika haberi: Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Son dakika haberi: Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 4 kişiyi vurarak üçünün ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde ailesinden 4 kişiyi vurarak üçünün ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı. Çocuk ilk ifadesinde, ailesinden baskı gördüğünü iddia etti

Olay, dün Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta emniyet mensubu olan Cemalettin Y., fındık hasat sezonu için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Bahçeye gitmek için hazırlanan aile ile ailenin 14 yaşındaki çocukları arasında iddiaya göre fındık toplaması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y. (14) emniyet mensubu olan babasının tabancasını alarak, babasına, ağabeyine, annesine ve anneannesine ateş etti. Anne Rahime Y. ve anneanne Cennet G. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan ağabey Murat Y. ve baba Cemalettin Y. ise önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağabey Murat Y. Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayatını kaybetti

Olay sonrası F.Y. isimli çocuk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde mahkemeye çıkartılan F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Fındık toplamayı sevmiyorum, ailem baskı yapıyordu"

Olayı işleyen çocuk mahkemede verdiği ilk ifadesinde ailesinin kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, fındık toplamayı sevmediğini belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben ailem ile birlikte Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşıyorum. Babam polis memuru. Annem ise ev hanımıdır. Bu yıl ortaokulu bitirdim. Liseye gideceğim. Ben ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor, beni sevmediğini düşünüyorum. Bu durum uzun zamandan beri devam ediyor. Bu da benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü babam yıllık izine ayrıldı ve fındık toplamak amacıyla Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum, fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısı ile fındık bahçesinde çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Geçtiğimiz 3 gün boyunca ben, annem, ağabeyim ve babam dedemlerin fındık bahçesine fındık toplamalarına yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı" dediği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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