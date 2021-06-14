Son dakika haberi... Ağrı'daki Balık Gölü kısıtlamalardan bunalanların uğrak yeri oldu

Son dakika gelişmesine göre Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden Ağrı'daki Balık Gölü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin esnetilmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2241 metre rakımlı Balık Gölü, kışın buz tutan yüzeyi yazın da çevresini kaplayan rengarenk çiçeklerle her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunuyor.

Doğası, adaları, kırmızı benekli alabalığı ve kuş türleriyle kentin saklı doğal güzelliklerinden olan Balık Gölü ve çevresinde, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için farklı konaklama alternatifleri bulunuyor. Göl kenarında yapılan taş evler ve kamelyalar günübirlik ya da yatılı ziyaretçilerini konuk ederken, özellikle yaz aylarında kamp yapmak isteyenler de Balık Gölü çevresini tercih ediyor.

Göldeki 2 adaya tekneyle giderek burada vakit geçirebilen ziyaretçiler, çevre köylerden getirilen atlara binerek gölün kenarında da gezinti yapabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, AA muhabirine, Balık Gölü'nün yörenin saklı cennetlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Kentimiz tarihi ve doğasıyla çok zengin, Balık Gölü de bunlardan biridir. Baharın gelişiyle birlikte ziyaretçiler de göl kenarına gelerek piknik yapıyor. Yüksek rakımlı olduğu için burada yaz ayları çok serin geçiyor." dedi.

Göl çevresinde dinlenmek ve eğlenmek için günübirlik ihtiyaçların giderilebileceği alanlar bulunduğunu anlatan Bulut, "Balık Gölü daha çok ziyaretçiyi ağırlamaya değer mekandır. Tüm doğaseverleri yazın sıcağında serin balık gölü kıyısına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Göldeki turizm tesisini işleten Yılmaz Demir de 26 yıl Batıda turizm sektöründe çalıştıktan sonra yatırım yapmak için memleketine döndüğünü söyledi.

Göl kenarına modern bir konaklama tesisi kurduğunu, elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşıladıklarını anlatan Demir, salgın kurallarına uyulmasına özen gösterdikleri tesisi büyütüp kışın da hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Demir, şunları kaydetti:

"Halkımız tatil için Bodrum'a, Karadeniz'e gitmesin. Bütün halkımızı Türkiye'nin en yüksek gölüne bekliyoruz. Doğal taştan inşa edilen ve konaklama yapılabilecek 12 yapımız var. Hem Ağrı hem Iğdır'dan yoğun ilgi görüyoruz. Doğayı çok sevdiğim için buranın temelini kazmadan önce çevreye 9 bin ağaç diktik. Ağaçlarımız şu an iyi durumda, su sıkıntımız var ama gerekirse ağaçlar için tankerle su taşıyıp bu ağaçları büyüterek burayı cennete çevirebiliriz."

"Kovid-19 sürecinde evimizde bunaldık"

Ziyaretçilerden Kenan Daşdemir ise Iğdır'dan geldiğini, kentte havanın çok sıcak olması nedeniyle piknik yapmak için sık sık Balık Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.

Balık Gölü'nde havanın yaz aylarında bile serin ve temiz olduğunu aktaran Daşdemir, "Kovid-19 salgını sürecinde evimizde bunaldık. Çocuklarımızla hem vakit geçirmek hem de dinlenmek için buraya pikniğe geldik. Burası keşfedilmemiş bir yer ama herkes gelirse daha güzel olur. Burası doğa harikası bir yer. Burada mükemmel hava ve doğa var." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez