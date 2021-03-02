Son dakika haberi! Ağrı'da teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen 3 gümrük personeli törenle anıldı
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Son dakika haberi! Ağrı'da teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen 3 gümrük personeli törenle anıldı

02.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:37
Son dakika haberi! Ağrı'da teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen 3 gümrük personeli törenle anıldı

Son dakika habere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, geçen yıl Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne ait araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 3 personel, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde törenle anıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, geçen yıl Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne ait araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 3 personel, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde törenle anıldı.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında 2 Mart 2020'de, Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca yönelik roketli saldırıda şehit düşen Mustafa Türk, Özgür Kavastan ve Ramazan Turan için anma programı düzenlendi.

Gürbulak Sınır Kapısı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, ülkenin birliği ve bütünlüğü uğruna canını veren şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bir sene önce terörün hain yüzünü gördüklerini ve yaşadıklarını belirten Karakuş, şöyle konuştu:

"Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır şiarıyla, vazifenin kutsallığına olan inançlarıyla, görev yerlerine gelen arkadaşlarımız hain terör örgütü tarafından hedef alınmıştır. Yalnız arkadaşlarımız değil, arkadaşlarımız nezdinde tüm gümrük camiası ve devletimiz hedef alınmıştır. Bu menfur saldırının acısını millet olarak derinden hissettik. Kayıplarımız oldu. Birliğimize ve dirliğimize kasteden hain saldırıda 3 arkadaşımız şehit, 46 arkadaşımız gazi oldu. Bir askerimiz de saldırı sonrası yapılan operasyonda gazi oldu."

Karakuş, şehit 3 personelin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek, "Bizleri engellemeye çalışanlar, yolumuza mayın döşeyenler, servis otobüslerimize roketlerle saldıranlar, savunmasız masumları hedef alanlar hiçbir zaman başarıya ulaşamadılar ve hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Terörü lanetliyor, telin ediyoruz. Bugün aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz, yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü Personel Müdürü Ayşe Emeç ise şehitlerin öz geçmişine ait bilgiler vererek terörü lanetledi.

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından lokma tatlısı dağıtılmasıyla son buldu.

Programa, ilçe protokolü ile sınır kapısında çalışan personel katıldı.

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne ait araca teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda 3 personel şehit olmuş, saldırı sonrası bölgede arazi taraması yapan 1 asker, araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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