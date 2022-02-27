Buzlu yolda kayan tanker devrildi, görevli asker son anda kurtuldu; o anlar kamerada

AĞRI (DHA) - AĞRI'da görevli bir asker, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilen yakıt tankerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Çiftepınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Cemal Polat yönetimindeki 34 AG 0137 plakalı yakıt yüklü tanker, buzlu yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu şarampole devrildi. Kaza öncesinde, kaza yapan bir askeri aracın kurtarılma çalışmaları için yol güvenliği sağlayan bir asker ise devrilen tankerin altında kalmaktan arkadaşlarının bağırması üzerine son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.