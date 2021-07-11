Son dakika haberi | Ağrı'da Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağrı'da Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği gösteren Balık Gölü'nde, Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

Ağrı'da Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği gösteren Balık Gölü'nde, Balık Gölü Festivali'nin ikincisi düzenlendi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve turizm açısından bölgenin önemli noktalarından biri olan Balık Gölü'nde, Ağrı Valiliği koordinesinde Taşlıçay Belediyesi tarafından ikinci Balık Gölü Festival, düzenlendi. Taşlıçay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen ve İki gün sürecek olan festivale çok sayıda sanatçı katılırken, isteyenler çadırlarıyla gelip bölgede kamp yapabilecek.

Festivalde yaptığı konuşmada AK Parti döneminden itibaren Ağrı'da yaşanan gelişmelerden ve yatırımlardan bahseden AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Değerli Ağrılılar bugün gün sizin gününüz. AK Parti Hükümetlerinden önce buralarda neler vardı. Doğubayazıt'tan buraya geldiğinizde 40 kilometre yolda traktör bile gitmiyordu. Şu an hepiniz gelebildiniz. Osmanlı'dan beri Anadolu'da kimlik hep sıkıntı olmuştur. Ama Recep Tayyip Erdoğan diye Anadolu'nun bir yiğidi çıktı. Dedi ki Türkiye'ye bu sıkıntıyı kaldıracağım. 2011'den, 2020 yılının sonuna kadar 1136 kilometre sıcak asfaltımız var. Şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim AK Parti bu bölgeye sadece yolu getirmedi. Şu anda İbrahim Çeçen Üniversitesinde 15 binin üzerinde öğrencimiz var. Tıp Fakültemizn bu yıl temelini atıyoruz. 25 milyon liranın üzerinde para çıkardık. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan, rektörümüzden ve geri kalan herkesten razı olsun." İfadelerine yer verdi.

Programda konuşan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise, "Millet için, memleketimiz için mücadele ediyoruz. Balık Gölü başka bir yerde olsaydı Türkiye'nin en işlek Turizm beldesi olurdu. Ama ne yazık ki terör bahane edilerek buralar boş bırakıldı. İşte gördüğünüz gibi burada ne terör var ne de sıkıntı var. Burada birlik var, beraberlik var, kardeşlik var. Burada şenlik var." dedi.

Oyunlar ve birçok etkinlikle devam eden festivalde plaket ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından Ağrılı Sanatçı Çoban Ali ve Mustafa Ceceli konseri verdi.

Programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan