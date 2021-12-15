Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği - Haberler
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Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği

Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği
AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da yakıtı biten otomobil, polis memurunun yardımıyla itilerek akaryakıt istasyonuna götürüldü.

ADANA (AA) - Adana'da yakıtı biten otomobil, polis memurunun yardımıyla itilerek akaryakıt istasyonuna götürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan yolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, yağmurlu havada bir sürücünün otomobilinin yakıtının bittiğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu gördü.

Bunun üzerine ekip aracından inen polis memuru, aracı itmede sürücüye yardım etti. Otomobil, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.

Sürücünün, polislerin kendisine yaptığı yardım sonrasında teşekkür ettiği öğrenildi.

Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği

Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği

Son dakika! Yakıtı biten otomobilin sürücüsüne polis desteği

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AA - Son Dakika Haberleri

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