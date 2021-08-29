Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Ziyapaşa Mahallesi'nde bir markette bulunduğu sırada Mehmet H'ye kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
Yaralanan Mehmet H. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mehmet H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney