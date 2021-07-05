Son dakika haberi: Adana'da polisler şehit çocuğunu sünnet düğününde yalnız bırakmadı
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Son dakika haberi: Adana'da polisler şehit çocuğunu sünnet düğününde yalnız bırakmadı

Son dakika haberi: Adana'da polisler şehit çocuğunu sünnet düğününde yalnız bırakmadı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın mesai arkadaşları, şehidin oğlu 9 yaşındaki Batuhan'ı sünnet düğününde yalnız bırakmadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın mesai arkadaşları, şehidin oğlu 9 yaşındaki Batuhan'ı sünnet düğününde yalnız bırakmadı.

Adana'da 28 Eylül 2015'te içinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda sonucu şehit olan Çakır'ın ailesi, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile oğullarının sünnet edileceği bilgisini paylaştı.

Müdürlüğün destek verdiği törende minik Batuhan ve ailesi, polis memurlarıyla Çakır'ın Ceyhan Asri Mezarlık'ta şehidin mezarı ziyaret ederek dua okudu.

Polis araçlarının sirenler eşliğinde konvoy yaptığı Batuhan'ı memurlar tahtırevanla Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Yerleşkesinde yapılan düğün alanına taşıdı.

Törene Çakır'ın ailesi ve yakınları ile Kaymakam Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Hülya Erem, Emniyet Müdür Vekili Emre Arslan ve davetliler katıldı.

Son dakika haberi: Adana'da polisler şehit çocuğunu sünnet düğününde yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Adana'da polisler şehit çocuğunu sünnet düğününde yalnız bırakmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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