Son dakika haberi! Adana'da denetime katılan Vali Elban, börekçiye ateşi ölçülerek alındı
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Son dakika haberi! Adana'da denetime katılan Vali Elban, börekçiye ateşi ölçülerek alındı

23.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:05
Son dakika haberi! Adana'da denetime katılan Vali Elban, börekçiye ateşi ölçülerek alındı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.

ADANA'da, Vali Süleyman Elban'ın katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı. Maske ve sosyal mesafe tedbirlerini denetleyen Vali Elban, börekçiye ateşi ölçüldükten sonra alındı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Adana'da da koronavirüs tedbirleri denetlendi. Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki denetime Vali Süleyman Elban, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Esnafı gezen Vali Elban, iş yeri sahiplerine ve müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu. Elban, denetim için gireceği börekçiye, ateşi ölçülerek alındı. Denetimlerin özellikle yoğunlaştırıldığını aktaran Vali Elban, "Emniyet, jandarma, belediyelerimiz, ilgili tüm kamu görevlilerimizin tamamı alanda. 24 saat denetimlerimiz devam ediyor. Bizler de belirli periyotlarda bu denetimlere eşlik ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Şu an için denetimler konusunda çok yoğun bir uygulama içindeyiz. Artık kurallara uymayanlarla ilgili cezai yaptırımlar da ciddi şekilde uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın hepsi artık bilinçli. Kurallara uyma konusunda ciddi gayret içindeler. Vatandaşlarımız da denetimlerin yoğunluğundan memnunlar" diye konuştu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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