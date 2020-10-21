Son dakika haberleri | ABD, Özbekistan ile stratejik ortaklığı geliştirme konusunda kararlı
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Son dakika haberleri | ABD, Özbekistan ile stratejik ortaklığı geliştirme konusunda kararlı

21.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:56
Son dakika haberleri | ABD, Özbekistan ile stratejik ortaklığı geliştirme konusunda kararlı

Gelen son dakika haberlerine göre Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth Mckenzie'yi kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth Mckenzie'yi kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Taşkent'e gelen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth Mckenzie'yi kabul etti. Görüşmede Özbekistan-ABD ilişkileri ve bölge gündeminin önemli konuları ele alındı. Güvenlik ve istikrara yönelik tehditler ve global sorunlara karşı mücadele konusu da ayrıca masaya yatırıldı. Afganistan'daki barış sürecini destekleme ve bu ülkenin ekonomik kalkınmasına pratik destek sağlama konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Özbekistan ve ABD arası ikili askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliği de detaylı biçimde görüşüldü. Kabul için teşekkürlerini dile getiren Mckenzie, ABD'nin Özbekistan ile stratejik ortaklığı geliştirme ve her alanda işbirliğini genişletme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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