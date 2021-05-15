Son Dakika | DİYARBAKIR 71 YAŞINDAKİ EŞİ TARAFINDAN 'KISKANÇLIK' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da 71 yaşındaki Şehmuz A. dini nikahla 25 yıldır birlikte yaşadığı 46 yaşındaki Şirvan Dönmez'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Şehmuz A. ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından işlediğini söyledi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 13 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz A., 3 çocuğunun annesi dini nikahla birlikte yaşadığı Şirvan Dönmez ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Şehmuz A. ve Dönmez, uyumak için ayrı odalara geçti. Bir süre sonra Şehmuz A., mutfaktan aldığı bıçakla, Şirvan Dönmez'in bulunduğu odaya girdi. Şehmuz A., uyuyan Şirvan Dönmez'i 5 yerinden bıçakladı.

Annelerinin sesine uyanan çocuklar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şirvan Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayın ardından kaçan Şehmuz A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

İLK SÖZÜ 'KISKANDIM' OLDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Şehmuz A., ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şirvan Dönmez'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı