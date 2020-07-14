Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza
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Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

Son dakika haberleri: - 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı Minik Trafik Dedektifi Çınar'ın görüntüleri beğeni topladı Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı...

14.07.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:56

- 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

Trafik Dedektifliği görevini yerine getirerek babasına ceza yazdı

Minik Trafik Dedektifi Çınar'ın görüntüleri beğeni topladı

SAKARYA - Sakarya'da Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ile 'Kırmızı Düdük' verilen 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen, kendisine verilen görevi yerine getirerek, trafik kurallarına uymayan babasına ceza yazdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs döneminde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik 'Evdeyim Ama, Trafik Kuralları Aklımda' temalı ödüllü bir video yarışması düzenlemişti. Trafik Denetleme Eğitim Büro görevlilerince yarışmaya katılanlardan Adapazarı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Cevdet Çınar Özen'e 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim' kimlik kartı ve 'Kırmızı Düdük' verilerek Trafik Dedektifi yapıldı. Minik trafik polisi Özen'e ekiplerce 4 önemli görev verilerek, ailesini trafik kurallarına uyum konusunda denetlenmesi de istendi.

Kendisine verilen görevleri göz önünde bulunduran minik Çınar, görevi başında babasının hız yaptığını görerek kendisini uyardı ancak kurallara uymayarak hız yaptığı için babasına 160 TL trafik cezası yazdı. Kendisine verilen görevlerin yazılı olduğu kağıda, "Babam bugün hız yaptı, babama 160 TL ceza yazdım. Çünkü ben ailemin ve ülkemin trafik polisiyim" yazan Çınar'ın görüntüleri ailesinin sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Cevdet Çınar Özen'in babasına kestiği cezayı anlatırken ki çekilen video kısa bir sürede beğeni topladı.

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Son dakika haberi! 7 yaşındaki çocuktan trafik kurallarına uymayan babasına ceza

Kaynak: İHA

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