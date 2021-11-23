46 kişinin hayatını kaybettiği faciada on numara yağ ve sabotaj şüphesi

İstanbul'dan hareket eden tur otobüsü Kuzey Makedonya'ya giderken Bulgaristan'da yandı. Alev alev yanan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım ve Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zekeriya Çelik facianın nedenlerini DHA'ya değerlendirdi.

"İNSANIN AKLINA ON NUMARA YAĞ KULLANILDIĞINI AKLA GETİRİYOR"

"OTOBÜSÜN İÇİNDEKİ MADDELERİN HEPSİ YANICI MADDELERDİR"

"BİR YOLCU TARAFINDAN SABOTAJ DA SÖZ KONUSU OLABİLİR"