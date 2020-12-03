Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
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Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar

03.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:47
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar

Son dakika gündem haberi: AFGANİSTAN'daki savaş nedeniyle 38 yıl önce Türkiye'ye göç ederek Hatay'a yerleşen Özbek kökenli Türkler, kendi içlerinde geleneksel kıyafetleri, konuşmaları, yemekleri ile halen kültürlerini yaşatıyorlar.

AFGANİSTAN'daki savaş nedeniyle 38 yıl önce Türkiye'ye göç ederek Hatay'a yerleşen Özbek kökenli Türkler, kendi içlerinde geleneksel kıyafetleri, konuşmaları, yemekleri ile halen kültürlerini yaşatıyorlar. Geçimlerini çiftçilik, terzilik ve pazarcılık yaparak sağlayan Özbekler, 38 yıl önce kendilerine sahip çıkan ve bugüne kadar, kendilerini öz milletinden ayırmayan Türk devletine minnettarlığını dile getiriyor.

Yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Ovakent Mahallesi'nde yaşayan Özbek Türkleri, gerek mahalle içinde gerekse kendi evlerinin içindeki yaşantılarıyla farklılıklarını ortaya koyuyor. Geldikleri günden bu tarihe kadar kültürlerini, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen mahalle muhtarı Bereket Kurt, "Nasıl ki biz Afganistan'dayken geleneğimiz vardı, burada da aynı şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Allah razı olsun Türk devletinden, hükümetinden ve Hatay halkından. Biz burada kardeş gibi yaşıyoruz" dedi.

'BU İYİLİĞİ, BABA OĞULA YAPMAZ'Savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de devletin kendilerini Hatay'a yerleştirdiğini, bundan dolayı mutlu ve huzurlu olduklarını belirten Abdulvahit Coşkun (75), devletin kendilerine ev ve tarla verdiğini söyledi. Türk devletinin kendilerine çok iyilik yaptığını ifade eden Coşkun, "Türk devletinin bize yaptığı iyilik, bize gösterdiği merhameti baba oğula yapmaz. Türk hükümetine çok teşekkür ederiz. Bize çok babalık yaptı, ağabeylik de yaptı. İnsanlık olarak elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.'RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ LİDER GÖRMEDİK'

Mahallenin eski muhtarlarından olan Cennetullah Yıldırım da (68) Türkiye'ye geldikleri günden bu yana çok hükümetler gördüklerini belirterek, "Bu devlet gibi, bu hükümet gibi ve Recep Tayyip Erdoğan gibi lider görmedik" dedi. Tüm ülke için emniyet, istikrar ve rahatlık istediklerini ve bunun için dua ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içinde bir yaşam için dua ediyoruz, bu günlere şükretmek lazım. Dünyaya bakıyoruz, savaş, açlık, onlara bakarak halimize çok şükretmemiz lazım. Emniyet, istikrar ve rahatlık olmadıktan sonra dinini de yaşayamazsın, dünyayı da yaşayamazsın. Biz bunu gördük daha önce, başımıza geldi. Evimizi, yurdumuzu terk ettik muhacir olarak buralara geldik. Bunun için birlik ve beraberlik çok önemli, hepimiz denizin içinde aynı gemideyiz, kim bir yeri deşerse hepimiz batarız" diye konuştu.

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Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar
Son dakika haberi | 38 yıl önce geldikleri Hatay'da kendi kültürlerini yaşatıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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