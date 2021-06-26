28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
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28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü

28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ahmet Çobanoğlu, 19 yaşındaki oğlu Samet Çobanoğlu'nu trafik kazasında kaybettikten 28 gün sonra koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Ahmet Çobanoğlu, 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: 28 gün önce oğlunu kazada kaybeden baba, koronavirüsten öldü

28 GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Ahmet Çobanoğlu'nun oğlu Samet Çobanoğlu da 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti. Ahmet Çobanoğlu'nun cenazesi, bugün Lalaşahin Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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