Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor

Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mahmut Öztürk (77) ile kardeşinin eşi Kadriye Öztürk (66) toprağa verildi.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde refüje çarpıp takla atan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mahmut Öztürk (77) ile kardeşinin eşi Kadriye Öztürk (66) toprağa verildi. Kaza sırasında Mahmut Öztürk'ün kalp krizi geçirince aracını direksiyon kontrolünü yitirdiği üzerinde duruluyor.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Tokat-Erzincan D-100 karayolu Reşadiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Reşadiye yönünden Sivas'ın Koyulhisar ilçesi yönüne giden Mahmut Öztürk yönetimindeki 34 BU 5623 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mahmut Öztürk ile kardeşinin eşi Kadriye Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mahmut Öztürk'ün yaralanan eşi Nimet Öztürk (68) ile kardeşi Seyit Öztürk (73) Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtakilerin piknikten dönerken kaza geçirdikleri belirlendi. 

Mahmut Öztürk ve Kadriye Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlara teslim edildi. İlçeye bağlı Kışlaoğlu köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, AK Parti Reşadiye İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Avşar, AK Parti Reşadiye İlçe Başkanı Yakup Karaca, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, "İki kardeş aile olarak pikniğe gitmişlerdi. Oradan dönüşte Reşadiye çıkışında süt fabrikasının olduğu yerde kaza oldu. Sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor
Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mario Balotelli Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: 2 kişinin öldüğü kazada, sürücünün kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 16:26:37. #1.15#

title