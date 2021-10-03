18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı bir not bırakarak 5. kattan atladı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki Argın ifadesinde, Aleyna'nın oğlu ile liseden arkadaş olduğunu, son 4 aydır genç kızla birliktelik yaşadığını öne sürerek, "Ayrılmak istedim ama her seferinde 'intihar ederim' diyerek beni tehdit etti" dedi. Argın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Aleyna'nın babası kızının intihar süsü verilerek öldürüldüğünü söyledi.

30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan evli ve iki çocuk babası Gökhan Argın, Aleyna ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını ve 4 aydır birlikte olduklarını söyledi. Aleyna'nın oğlu Göktürk ile liseden arkadaş olduğunu belirten Gökhan Argın ifadesinde, "Aleyna, intihar etmeden iki gün önce, pazartesi günü beni aradı. Annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını ancak parasının olmadığını söyledi. Kendisi ile buluştum, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba günü de yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Sonra kendisini evine götürdüm. Perşembe saat 05.00'te polis gelip beni evimden aldı. Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti. Hatta birkaç kez de intihara teşebbüs etti. Kendisi çok alkol alırdı. Okuldan atıldığı için liseyi dışardan bitirdi. Aleyna'nın intihar ettiği gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı. Yapılan araştırmalar sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Yaklaşık iki ay önce bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. Ama inanmayıp telefonumu kapatarak uyudum. Sabah uyandığımda hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittim. Eğer o gün ölseydi, ilgilenmediğim için suçlu olurdum. Çünkü attığı mesajlar vardı" dedi.

Son dakika haberi | 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü

Aleyna'nın sevgilisi olduğu iddialarını yalanlayan Göktürk Argın ise "Ben yurt dışında okuyorum. Lise birinci sınıfta aynı okuldaydık. Kendisi sevgilim değil, görmem, tanımam bile" dedi. Bu arada Göktürk Argın'ın olay yerine yakın bir bölgede gezerken gözaltına alındığı belirtildi.

Baba Kemal Ağgül, kızının 'intihar izlenimi' verilerek öldürüldüğünü söyledi. Kızlarına komplo kurulduğunu iddia eden baba Ağgül "Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular. Kızımın düştüğünün söylendiği yer amcamların apartmanı. Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar. Çantasını ve ayakkabısını alınarak götürülmüş ve o binanın üst katına bırakıp 'intihar süsü' verdiler. Bu adamın önceden de hemşire ve öğretmen sevgilisi olduğunu söyleniyordu. Kızım 18 yaşına yeni girdi, üniversiteye hazırlanıyordu, özel öğretmen tutmuştum, matematik dersi alıyordu. Öldüğü gece 9'da alıp götürmüşler. Kızıma zorla içki içirmişler, Aleyna içmez" dedi.

Baba Ağgül ayrıca Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'a "Bu iş tamam" diyerek mesaj attığını da iddia etti. Yapılan otopsinin ardından Aleyna'nın cenazesi, Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporu ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri
Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

 Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü

Küçükçekmece'de kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği kişiyi öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:11:19. #1.12#