Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu

Son dakika güncel haberine göre 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okuduFETÖPDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), ağabeyi tarafından mezarı başında anıldı.

09.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:13

15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu

FETÖPDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen (36), ağabeyi tarafından mezarı başında anıldı. Şehit kardeşinin mezarına çiçek bırakıp dua eden Bilal Hamuryen, kardeşi Halil ile Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının bulunduğu 15 Temmuz parkına da Türk bayrağı astı.

FETÖPDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki mesaisini bitirdikten sonra evinde dinlenirken, çağrıldığı görev sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Erciş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ismi verilen Halil Hamuryen'in, ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı'na da darbenin kahramanlarından olan Ömer Halisdemir ile yan yana portreleri çizildi.

Şehidin ağabeyi 3 çocuk babası Bilal Hamuryen (55) de 4'üncü yılında 15 Temmuz şehidi olan kardeşi Halil Hamuryen ve Ömer Halisdemir'in portelerini bulunduğu alana Türk Bayrağı asıp, kardeşinin mezarını ziyaret etti. İlçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çelebibağı Mezarlığı'nda kardeşini ziyaret eden Hamuryen, çiçek bırakıp, bir süre dua etti. Oğlu şehit olan Ömer Bahçe de ziyaret ettiği mezarda şiir okudu.

Acılarının halen ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Bilal Hamuryen, Kardeşimi 15 Temmuz gecesi yaşanan hain FETÖ saldırısında şehit verdik. O gün kardeşimizi DNA tespitiyle belirlediler. Şahidimizin silahı patlamada erimişti. Bunu bize yaşatan hain terör örgütü bunun hesabını verecek. 15 Temmuz'un acısını her geçen gün daha da ağır yaşıyoruz. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Bize bu acıyı yaşatanların gereken cezayı almasını istiyoruz dedi.

'CUMHURBAŞKANININ EŞİ EMİNE HANIMA TEŞEKÜR EDİYORUZ'

Ağabey Hamuryen, şehit kardeşinin ailesinin Ankara'da yaşadığını, kardeşinin vasiyeti üzerine yeğeninin de eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ettiklerini de belirten Hamuryen, Şehidimizin bir vasiyeti vardı. Tek çocuğu 7 yaşındaki Mustafa Buğra'nın Ankara'da okumasını istemişti. Kardeşimiz şehit olduktan bir süre sonra yengemiz Özlem Hamuryen ve yeğenimiz Mustafa Buğra Hamuryen Ankara'ya yerleşip orada yaşamaya başladı. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan, Buğra ya sahip çıkıp orada bir özel koleje yerleştirdi. İnşallah Buğra babasına ve vatanına yakışır bir evlat olur. Büyük destek veren Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı Güncel
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu
Magazin Teoman Ali Sunal Sezen Aksu Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! 15 Temmuz şehidi olan kardeşinin mezarını ziyaret edip, dua okudu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 15:16:06. #1.15#
title