14 yaşındaki suç makinesi çocuk yine serbest
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14 yaşındaki suç makinesi çocuk yine serbest

14 yaşındaki suç makinesi çocuk yine serbest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde dün gece 2 araç çalan, çok sayıda suç kaydı bulunan 14 yaşındaki çocuk savcılıkça serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde dün gece 2 araç çalan, çok sayıda suç kaydı bulunan 14 yaşındaki çocuk savcılıkça serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sırasında Çeşme Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 KES 99 otomobili çalan 14 yaşındaki S.E.F., Kızlan mevkisinde aracın yakıtı bitince onu ormanlık alanda terk etti. Suç makinesi çocuk, daha sonra Yukarıkoçlu Mahallesi'nde park halindeki 55 TB 801 plakalı minibüsü çaldı. Araç sahibinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu çocuk yakalandı. Gözaltına alınan S.E.F., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesi'nde savcılıkça serbest bırakıldı.

50'nin üzerinde suç kaydı bulunduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuk, 23 Ağustos'ta Alaçam'da çaldığı motosiklet ile Bafra Toplu Mahallesi'ne gelerek M.Ö.'ye ait 55 AAC 288 plakalı pikabı çalmış, araç İlkadım ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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