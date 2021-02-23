Son dakika haberi: 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin kazananları belli oldu

Son dakika haberi... Belgesel film festivalleri arasında yeni bir alan yaratmayı amaçlayan ve alanında ilk olan 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin kazananları belli oldu.

Belgesel film festivalleri arasında yeni bir alan yaratmayı amaçlayan ve alanında ilk olan 1'inci Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin kazananları belli oldu. İtalya, İngiltere, Brezilya, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'deki seçkin festivallerde gösterilen 'Göçün 8 Şiiri' adlı belgeseliyle Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, 'Özgün Yapım Tasarımı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bu yıl ilki düzenlenen Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nin sonuçları açıklandı. Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in koordinatörlüğünü üstlendiği festivalde birçok farklı üniversiteden ve farklı çalışma alanlarından jüri üyesi belgesel filmleri değerlendirdi.

Doç. Dr. Özlem Arda, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tuna, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tuğçe Keleş, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Ayar, Öğr. Görevlisi Görkem Katmer, Gazeteci Serap Belet Douillet, Yazar Sinan Akyüz ve Belgesel Fotoğrafçı Mehmet Oflazoğlu'nun değerlendirdiği belgesel filmlerin kazananları online düzenlenen yayında açıklandı.

'Belgesel Ustası Onur Ödülleri' sahipleri, Hasan Özgen, Prof. Dr. Cenk Demirkıran ve Doç. Dr. Kurtuluş Özgen oldu. 'Özgün Yapım Tasarımı' ödülü 'Göçün 8 Şiiri' adlı belgeseliyle Kurtuluş Özgen'e, 'Başarılı Yönetmen' ödülü 'Uzak' belgeseliyle Begim Joldubay'a, 'Yaratıcı Kurgu' ödülü 'Tulutabak's Immortal Heroes' belgeseliyle Yasin Öztürk'e, 'Etkileyici Senaryo/Hikaye' ödülü ise 'Yaylacı' belgeseliyle Fatih Ertekin'e verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı