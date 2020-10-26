Son dakika haber: Zonguldak'ta çok programlı iki lisede yüz yüze eğitime başlandı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çok programlı iki lisede 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması kararı alındığı bildirildi.