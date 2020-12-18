Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
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Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu

18.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:19
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında komando timleri tarafından bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.

Sivas'ın Zara ilçesi kırsalında komando timleri tarafından bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zara ve Merkez Komando timleri bugün ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirdi. J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Pehlivan'ın isminin verildiği operasyonda, bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergahı olarak kullanabileceği alanlar tarandı. - SİVAS

Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu
Son dakika haber... Zara kırsalında komando operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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