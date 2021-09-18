Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü 'Selam Olsun' projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi - Haberler
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Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü "Selam Olsun" projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü

Son dakika haberi: Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla çeşitli ülkelerde düzenlediği "Selam Olsun" projesinin 8'inci durağını Romanya'nın Köstence şehrinde gerçekleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla çeşitli ülkelerde düzenlediği "Selam Olsun" projesinin 8'inci durağını Romanya'nın Köstence şehrinde gerçekleştirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya'nın Karadeniz'e açılan Köstence kentindeki etkinliklere Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul ve Köstence YEE Müdürü Tuna Balkan'ın yanı sıra YEE öğrencileri ve Türk kültürüne ilgi duyan Köstenceliler katıldı.

Etkinlikte, Romanya Demokrat Türk Birliği "Delikanlılar" halk oyunları ekibinin sergilediği folklor oyunlarının yanı sıra Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirleri de Enstitü sanatçısı ve sunucu Mert Talat Dilekçioğlu tarafından seslendirildi.

Ayrıca tiyatro sanatçısı Abdülaziz Öktem tarafından öğrencilere yönelik animasyon gösterileri ve geleneksel Türk tiyatrosundan Karagöz-Hacivat canlı performans olarak sergilendi.

Ressam Aimer Bolat tarafından düzenlenen ebru atölyesinde de bu sanatı tecrübe etme fırsatı bulan miniklerin ortaya koyduğu ürünlerle Yunus Emre'nin "4 Kapı 40 Makam" felsefesinden yola çıkılarak hazırlanan yapbozlar çocuklara hediye edildi.

Köstence halkı tarafından büyük ilgi ile karşılanan etkinlikte, YEE'den sertifika almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

"Selam Olsun" projesi

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı ortak tarih paylaşılan coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi ve yılın anlam ve önemini yansıtmayı amaçlıyor.

Son durağı Bükreş olan proje, başkent Bükreş YEE'de düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.

Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü Selam Olsun projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi

Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü Selam Olsun projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi

Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü Selam Olsun projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi

AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! Yunus Emre Enstitüsü 'Selam Olsun' projesinin 8. durağı Köstence'de etkinlikler düzenledi - Haberler
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