Son dakika haber | Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücü öldü
05.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:23
Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Mut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücüsü Hasan Karagöz (25), yaşamını yitirdi.
MERSİN'in Mut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücüsü Hasan Karagöz (25), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman yolu 33'üncü kilometre Ardıçlıdolama mevkisinde meydana geldi. Mut'tan Karaman yönüne giden Hasan Karagöz yönetimindeki elma yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada sürücü Hasan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖZERİ