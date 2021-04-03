Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)
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Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)

Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı" protesto edildi. Yolu kapatıp araç geçişini engellemeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek. Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)
Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)
Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)
Son dakika haber: Yol kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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