Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Fatih Yenikapı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fatih Yenikapı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, Fatih Kennedy Caddesi'nde Şehit Vefa Karakurdu altgeçidinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil A. idaresindeki 34 BSK 881 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü önünde seyreden Volkswagen Passat marka otomobil sürücüsünün ani fren yapması sonucu duramayarak çarptı. Halil A., çarpmamak için manevra yaptığı sırada yandan gelen başka bir araca daha çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan bir yaşlı kadın hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı yan yoldan sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla sahil yolundaki trafik yoğunluğu normale döndü.

Yolcu otobüsünün sürücüsü Halil A., "Ben arkasından geliyordum. Yolu şaşırdı. Yolun ortasında durunca sol tarafa kaçmaya çalıştım. Minibüs geldi. Bu sefer kurtaramadım. Kurtaramayınca sağdan taktım. O gelince kaçamadım. Sıkıştırma yapınca olan oldu" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var
Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var
Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası hastanede son buldu
Babasının patronuna ait cipin anahtarını gizlice alıp gezintiye çıktı! 11 yaşındaki çocuğun macerası hastanede son buldu
Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı! Şoför hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Hastaneye yetişmeye çalışan ambulans kaza yaptı! Şoför hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yenikapı'da zincirleme kaza: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:53:30. #1.14#

title