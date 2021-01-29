Son dakika haber... Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan üst düzey görevliler hakkında savcı mütalaasını verdi (1)
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Son dakika haber... Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan üst düzey görevliler hakkında savcı mütalaasını verdi (1)

29.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:54
Son dakika haber... Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan üst düzey görevliler hakkında savcı mütalaasını verdi (1)

Son dakika haberine göre BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı...

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu'nun Kahramanmaraş 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı sanıkların 2 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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