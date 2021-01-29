Son dakika haber... Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan üst düzey görevliler hakkında savcı mütalaasını verdi (1)

Son dakika haberine göre BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, Adana Jandarma Bölge Komutanı...