Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

21.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:14
Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Son dakika haberine göre BAYBURT'ta Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'nda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

BAYBURT'ta Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'nda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gitmek için araçlarıyla yola çıkan 3 kişi, Soğanlı Dağları'ndaki Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bu kişiler, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesiyle yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Sağlık durukları iyi olan araçtakilerin yerleşim yerine ulaşmaları sağlandı.


Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Son dakika haber: Yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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