Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)

Son dakika haberlerine göre ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTIMuğla'nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan yangın hızla yayılarak Gökbel Dağı'nı aşıp Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi yakınlarına kadar geldi.