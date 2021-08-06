Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
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Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)

Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTIMuğla'nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan yangın hızla yayılarak Gökbel Dağı'nı aşıp Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi yakınlarına kadar geldi.

ALEVLER EVLERE KADAR YAKLAŞTI

Muğla'nın Yatağan ilçesi Helvacılar mahallesinde çıkan yangın hızla yayılarak Gökbel Dağı'nı aşıp Çine ilçesi kırsal Akçaova Mahallesi yakınlarına kadar geldi. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanılan yangın evleri tehdit etmeye başladı. Köylüler, alevlerin evlerine kadar gelmesinden endişe edip, gözyaşları içinde yangını izledi. Köylülerden bazıları tedbir amacıyla hayvanlarını mahallenin dışına doğru götürdü. Alevlerin yaklaştığı bölgede oturan köylülerden bazıları ise evlerini boşaltmaya başladı.Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan'da bölgeye gelerek yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cemal YILDIRIM - Burhan CEYHAN/ AYDIN,


Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)
Son dakika haber | Yatağan'da çıkan yangın Çine'ye sıçradı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım

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